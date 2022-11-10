"Энергоатом" останавливает договоры с сотрудниками ЗАЭС, которые подписали контракты с "Росатомом", но не увольняет их
НАЭК "Энергоатом" останавливает трудовые договоры с теми работниками Запорожской АЭС, которые подписали контракты с фейковым АО "Эксплуатационная организация "Запорожская АЭС", созданным подразделением "Росатома", но не увольняет их.
Об этом в эфире "5 канала" заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".
"На сегодня ограниченное количество людей подписало эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы останавливаем, не увольняем их, но останавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", - рассказал Котин.
По его словам, персонал ЗАЭС в большинстве является проукраинским.
"Поэтому мы надеемся, что персонал этого не будет делать. Мы поддерживаем тот персонал, который остается устойчивым и преданным Украине и украинской Запорожской АЭС", - добавил руководитель "Энергоатома".
Напомним:
Сообщалось, что из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, только сотня подписали контракты с Росатомом под давлением, но есть и добровольцы по топ-менеджменту.
Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.
Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.
Экономическая правда