Японский автоконцерн Isuzu изучает возможность прекращения производства в РФ – СМИ

Японский автоконцерн Isuzu рассматривает возможность прекращения выпуска автомобилей в РФ вслед за Toyota и Mazda.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на японскую газету Yomiuri.

Отмечается, что Isuzu, имеющая производственные мощности в Ульяновске, может принять соответствующее решение из-за невозможности поставки компонентов на мощности своего завода.

Ульяновский автозавод приостановил выпуск автомобилей весной текущего года после начала полномасштабной войны в Украине.

Бренд Isuzu официально представлен в РФ с 2006 года, производственная площадка расположена в Ульяновске.

Напомним:

Японский автопроизводитель Toyota прекращает производство в России - завод компании в Шушарах (Петербург) проработал 15 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Автопроизводитель Mazda рассматривает возможность прекращения производства в России из-за перебоев в цепи поставок, вызванных войной в Украине.

Экономическая правда