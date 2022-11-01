Правительство отменило запрет на экспорт коксующегося угля
Кабинет министров на заседании 1 ноября отменил запрет на экспорт коксующегося угля.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Либерализован экспорт из Украины в пределах определенных объемов квот коксующегося угля, который не используется для тепловой генерации", - пояснил он.
Соответствующие изменения внесли в приложение постановления об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию.
Напомним:
В сентябре Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 № 1424", которое предусматривает внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен.
Экономическая правда