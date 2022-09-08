Правительство установило запрет на экспорт коксующегося угля

фото: минэнерго

Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424", предусматривающее внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен.

Постановление было принято на заседании правительства 7 сентября, сообщают в Минэнерго.

Как пояснили в министерстве, это решение было принято с целью обеспечения должной подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности, накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации.

"А также для предотвращения злоупотребления и манипуляций с качеством угля, которые могут быть использованы для работы тепловой генерации во время отопительного сезона, а вместо этого направлялись на экспорт", - добавили в ведомстве.

Государственными стандартами разрешается использовать коксующийся уголь в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных.

Таким образом, коксующийся уголь может рассматриваться как составляющая топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/23, отметили в Минэнерго.

Там напомнили, что в июне этого года по инициативе Минэнерго правительственным постановлением был закреплен запрет на экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).

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Экономическая правда