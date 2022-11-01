Шмыгаль призвал украинцев уже начать готовиться к зиме и запасаться необходимым

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

Об этом он заявил на заседании Кабмина, говорится в сообщении Telegram.

"Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием, и украинцы должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого", – отметил глава правительства.

По его словам, Украина продолжает договариваться с союзниками об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также мобильных источников питания и обогрева.

"Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и к этому. Например, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев. Поэтому у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру", – успокоил Шмигаль.

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Премьер-министр Денис Шмигаль в контексте начала отопительного сезона призвал местные власти "так же экономно подходить к потреблению энергоресурсов".