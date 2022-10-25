Мінфін залучив до бюджету понад 1,5 мільярда від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 25 жовтня, розмістило військові облігації на суму більше 1,55 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від розміщення 6-місячних облігацій під 12% залучили 12 млн грн. 12-місячні ОВДП під 14% розмістили на 13 млн грн. Облігації з терміном погашення 18 місяців розмістили на 995 млн грн.

Крім цього, від розміщення облігацій у доларах з терміном погашення в 1 рік під 4,5% Мінфін залучив 14,4 млн дол.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року понад 150 тис громадян стали інвесторами в військові облігації", – зазначили у відомстві.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 18 жовтня, розмістило військових облігацій на 17,22 млрд грн. При цьому вперше з початку повномасштабної війни підвищили до 18,5% дохідність гривневих ОВДП на 1,4 роки. До цього максимальною ставкою було 16%.