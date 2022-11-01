НБУ перераспределил полномочия между заместителями главы: что изменили

В Нацбанке создали новую вертикаль подчинения и частично перераспределили подразделения по вертикалям подчинения и обязанности между членами правления.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение приняли "с целью усиления эффективности управленческих процессов".

"Для обеспечения более эффективного регулирования банковского и небанковского финансовых рынков функции методологии регулирования банков и небанковских учреждений решено объединить в единую вертикаль подчинения вместе с Департаментом финансовой стабильности.

С этой целью создана новая вертикаль - "Финансовая стабильностьˮ. Нововведение будет способствовать совершенствованию процесса наработки и разработки регуляторной базы для банковского и небанковского секторов с учетом анализа системных рисков, которые выявляет Департамент финансовой стабильности", - пояснили в регуляторе.

"С целью усиления роли стратегии в институте и ее обновления в соответствии с новыми вызовами, ускорения внедрения ключевых изменений финансовой системы и Национального банка, а также в соответствии с общей практикой мировых центральных банков в вертикаль "Общий блок" вошел Департамент стратегии и развития", - добавили в НБУ.

Отмечается, что произошедшие изменения соответствуют лучшей мировой практике и рекомендациям международных финансовых организаций. Подобные принципы применяются в деятельности центральных банков, в частности Банка Англии, говорят в Нацбанке.

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Каким становится распределение подразделений по вертикалям подчинения?

Вертикаль "Общий блок", которая осталась под руководством главы НБУ Андрея Пышного: Департамент стратегии и развития, Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Департамент риск-менеджмента, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Офис Правления Национального банка Украины, Секретариат Совета Национального банка Украины, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Новая вертикаль "Финансовая стабильностьˮ: Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, а также Департамент финансовой стабильности. Руководить этой вертикалью будет первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Сергей Николайчук, относятся: Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Управление европейской интеграции и международных программ.

"В вертикалях "Пруденциальный надзор" и "Финансово-административный и операционный блок" состав структурных подразделений не изменился, произошло перераспределение обязанностей между членами Правления. Ими будут руководить Дмитрий Олейник ("Пруденциальный надзор") и Ярослав Матузка ("Финансово-административный и операционный блок")", - пояснили в НБУ.

К вертикали "Рыночные операции", которая находится под руководством Юрия Гелетия, относятся следующие подразделения: Департамент кредитного анализа и поддержки ликвидности, Департамент открытых рынков, Управление корпоративных прав и депозитарной деятельности НБУ.

К вертикали "Платежные системы и денежное обращение", руководство которой осуществляет Алексей Шабан, относятся: Департамент платежных систем и инновационного развития, Департамент денежного обращения, Департамент информационных технологий, Центральное хранилище, Государственная казна Украины, Банкнотно-монетный двор НБУ.

Напомним:

В октябре 2020 года сообщалось, что правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

В декабре 2020 года правление Нацбанка частично изменило распределение вертикалей подчинения, в частности, часть департаментов вышли из подчинения главы НБУ, между другими членами правления перераспределили блоки, которыми занималась первая заместитель главы Екатерина Рожкова.

Экономическая правда