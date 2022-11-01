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Программа єРобота: правительство выделило 381 миллион на гранты предприятиям 

Вторник, 1 ноября 2022, 16:45 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров выделил для предоставления грантов предприятиям перерабатывающей отрасли в рамках программы 380 миллионов 985 тысяч гривен из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 1 ноября.

Гранты на общую сумму почти 381 млн грн получат 63 заявителя: 55 юридических лиц, 7 ФЛП и одно физлицо, намеревающееся начать предпринимательскую деятельность в сфере переработки изношенных автомобильных шин.

В ведомстве отметили, что выделенные средства будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию в отраслях перерабатывающей промышленности по производству:

  • пищевых продуктов;
  • мебели;
  • химических веществ и химической продукции;
  • готовых металлических изделий;
  • электрического оборудования и неметаллической минеральной продукции;
  • обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки;
  • текстильного производства.

Напоминаем:

По итогам седьмой волны программы "Собственное дело" 212 победителей получат микрогранты на начало и развитие бизнеса на общую сумму 48,7 млн. грн.

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