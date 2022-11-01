Программа єРобота: правительство выделило 381 миллион на гранты предприятиям 

Кабинет Министров выделил для предоставления грантов предприятиям перерабатывающей отрасли в рамках программы 380 миллионов 985 тысяч гривен из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 1 ноября.

Гранты на общую сумму почти 381 млн грн получат 63 заявителя: 55 юридических лиц, 7 ФЛП и одно физлицо, намеревающееся начать предпринимательскую деятельность в сфере переработки изношенных автомобильных шин.

В ведомстве отметили, что выделенные средства будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию в отраслях перерабатывающей промышленности по производству:

пищевых продуктов;

мебели;

химических веществ и химической продукции;

готовых металлических изделий;

электрического оборудования и неметаллической минеральной продукции;

обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки;

текстильного производства.

Напоминаем:

По итогам седьмой волны программы "Собственное дело" 212 победителей получат микрогранты на начало и развитие бизнеса на общую сумму 48,7 млн. грн.