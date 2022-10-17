Програма "єРобота": видадуть ще 200 грантів на 50 мільйонів

За підсумками сьомої хвилі програми "Власна справа" 212 переможців отримають мікрогранти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 48,7 млн грн.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Загалом уряд уже переказав отримувачам різних грантових програм майже 200 млн грн.

"Мікрогранти на старт та розвиток бізнесу є найбільш популярною програмою проекту "єРобота". За результатами семи хвиль цієї програми ми вже маємо 1,7 тисячі переможців, які отримають від держави до 250 тис грн на реалізацію своїх бізнес-ідей.

Через грантові програми ми не лише підтримуємо малий бізнес в нинішній важкий час, ми ще й покращуємо ситуацію на ринку праці - вже визначені переможці програми "Власна справа" в процесі реалізації своїх проектів створять понад 4000 нових робочих місць. На сьогодні на різні грантові програми Уряд вже перерахував отримувачам майже 200 млн грн", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що серед 212 переможців сьомої хвилі програми "Власна справа" 58 осіб планують започаткувати чи розвивати проєкти в сфері оптової та роздрібної торгівлі, 47 - в переробній промисловості, 34 - в сфері тимчасового розміщування та організації.

Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено понад півтисячі робочих місць.

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Найбільша кількість переможців сьомої хвилі з Львівської (33 особи), Київської (20 осіб), Рівненської (18 осіб) областей та міста Києва (19 осіб).

Проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

Економічна правда