Tesla планирует начать серийное производство пикапа Cybertruck в конце 2023 года – СМИ

reuters

Tesla планирует начать массовое производство своего электропикапа Cybertruck в конце 2023 года - через два года после первоначальной цели.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

В прошлом месяце Tesla заявила, что работает над подготовкой своего завода в Остине, штат Техас, к производству новой модели с "ранним производством", которое начнется в середине 2023 года. "Мы находимся на последнем этапе для Cybertruck", - сказал Маск в ходе телефонной конференции с финансовыми аналитиками.

"Это может означать ожидание еще одного года для сотен тысяч потенциальных покупателей, которые заплатили 100 долларов, чтобы зарезервировать Cybertruck в одном из самых ожидаемых и тщательно отслеживаемых запусков электромобилей за всю историю.

Компания Tesla не ответила сразу на просьбу прокомментировать ситуацию", - пишет агентство.

Компания не объявила окончательную цену на Cybertruck, не показала серийную версию автомобиля и не уточнила, как она будет управлять поставками аккумуляторов для новой модели.

В 2019 году Tesla прогнозировала начальную цену ниже 40 000 долларов, но с тех пор цены на новые автомобили выросли, и Tesla подняла цены на весь свой модельный ряд.

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Запуск Cybertruck сделает Tesla участником рынка электромобилей в одном из самых прибыльных сегментов американского рынка и конкурентом электропикапам таких компаний, как Ford Motor и Rivian Automotive, которые выпустили модели в пока что ограниченном количестве.

В январе Маск назвал причиной переноса запуска Cybertruck на 2023 год дефицит комплектующих.

В мае Tesla прекратила принимать заказы на Cybertruck за пределами Северной Америки.

Аналитики также предупреждают, что ослабление мировой экономики начнет сказываться на продажах Tesla, которая до сих пор была в состоянии продать каждый автомобиль, который она производит. Маск заявил, что ожидает, что будущая рецессия продлится "вероятно, до весны 24-го года".

Напоминаем:

Сообщалось, что компания Tesla надеется начать поставки аккумуляторного электрического пикапа Cybertruck в середине следующего года.

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном в 2019 году.

Сначала ожидали, что его выпуск начнется в 2021 году, затем эти сроки изменились.

В сентябре 2021 года Маск сообщил сотрудникам, что компания не собирается начинать производство Cybertruck до конца 2022 года, а массовый выпуск стартует не раньше конца 2023 года.

В январе стало известно, что Tesla Inc планирует начать производство своего электрического пикапа Cybertruck к концу первого квартала 2023, а не в конце 2022, как планировалось ранее.

Экономическая правда