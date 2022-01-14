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Tesla отложила производство электрического пикапа Cybertruck к 2023 году – СМИ

Пятница, 14 января 2022, 12:10
 
фото: tesla

Американский производитель электромобилей Tesla Inc планирует начать производство своего электрического пикапа Cybertruck до конца первого квартала 2023 года, а не в конце 2022 года, как планировалось ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, компания отложила запуск производства, потому что меняет характеристики и функции электрического пикапа.

В самой Tesla эта информация пока не комментировали, однако недавно с сайта компании исчезло сообщение о том, что производство Cybertruck может начаться в 2022 году.

Напомним:

Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном в 2019 году.

Сначала ожидали, что его выпуск начнется в 2021 году, затем эти сроки изменились.

В сентябре 2021 года Маск сообщил сотрудникам, что компания не собирается начинать производство Cybertruck до конца 2022 года, а массовый выпуск стартует не раньше конца 2023 года.

Экономическая правда

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авто Tesla электромобиль

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