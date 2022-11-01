ЕЦБ продолжит повышение процентных ставок, несмотря на риск рецессии

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Европейский центральный банк будет продолжать повышать процентные ставки по борьбе с инфляцией даже при росте вероятности рецессии еврозоны.

Об этом заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, сообщает Reuters.

"Наш мандат – стабильность цен, и мы должны достичь этого, используя все имеющиеся инструменты. Мы исполнены решимости сделать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к нашей целевой отметке в 2%", – сказала Лагард в интервью латвийскому изданию Delfi.

В последние три заседания ЕЦБ повысил процентные ставки на 200 базисных пунктов п, и рынки оценивают ряд дальнейших шагов, которые приведут к тому, что ставка по депозитам в 1,5% приблизится к 3% в 2023 году.

"Цель ясна, и мы еще не достигли ее. У нас будет дальнейшее повышение ставок в будущем", — сказала Лагард, не уточнив, на каких пунктах может остановиться повышение ставок.

По предварительным данным, инфляция в еврозоне в октябре достигла 10,7%, и таким образом впервые с момента введения евро стала двусмысленной. Ожидается, что она будет оставаться выше целевого уровня ЕЦБ в 2% к 2024 году, что повышает риск того, что предприятия и домохозяйства начнут корректировать свое поведение, поскольку они лишатся доверия к готовности ЕЦБ его снизить.

"Чем дольше инфляция остается на столь высоком уровне, тем больше риск ее распространения на всю экономику", – сказала Лагард.