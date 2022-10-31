Інфляція в єврозоні вперше в історії стала двозначною – Євростат

За попередніми даними інфляція в єврозоні у жовтні сягнула 10,7%, і таким чином вперше з моменту запровадження євро стала двозначною.

Про це повідомляє Євростат.

Очікується, що річна інфляція в єврозоні становитиме 10,7% в жовтні проти 9,9% у вересні.

Найшвидше за рік дорожчали енергоносії (41,9% в порівнянні з 40,7% у вересні), продукти харчування, алкоголь і тютюн (13,1% в порівнянні з 11,8% у вересні), неенергетичні промислові товари (6,0% в порівнянні з 5,5% у вересні) і послуги (4,4% в порівнянні з 4,3% у вересні).

Надвисокі темпи інфляції, які понад як уп’ятеро перевищують цільовий показник Європейського центробанку у 2%, додають тиску на регулятора щодо подальшого підвищення ключових ставок попри повільніше зростання економіки.

Крім того, Євростат опублікував попередні дані щодо ВВП. Так, економіка єврозони та ЄС в цілому у ІІІ кварталі зросла на 0,2% відносно ІІ кварталу

Серед держав-членів найбільше зростання порівняно з попереднім кварталом зафіксовано у Швеції (+0,7%), Італії (+0,5%), Португалії та Литві (обидві +0,4%). Зниження було зафіксовано в Латвії (-1,7%), а також в Австрії та Бельгії (обидві -0,1%).

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У річному вимірі темпи зростання були позитивними для всіх країн, окрім Латвії (-0,4%).

Нагадуємо:

Рада керуючих Європейського центрального банку на жовтневому засіданні знову підвищила усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів з 2 листопада.