Финальное голосование в Раде по бюджету-2023 состоится на этой неделе – нардеп
Вторник, 1 ноября 2022, 15:04 -
Бюджетный комитет в среду рассмотрит проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению, финальное голосование в зале Рады состоится уже на этой неделе.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"Бюджетный Комитет ВРУ уже завтра рассмотрит Проект бюджета на 2023 год ко второму чтению.
Это последний этап после финального голосования в зале Рады, которое состоится уже на этой неделе", - написал он.
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Напомним:
Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.
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Экономическая правда