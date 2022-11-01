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Финальное голосование в Раде по бюджету-2023 состоится на этой неделе – нардеп

Вторник, 1 ноября 2022, 15:04 - Алексей Павлыш

Бюджетный комитет в среду рассмотрит проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению, финальное голосование в зале Рады состоится уже на этой неделе.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Бюджетный Комитет ВРУ уже завтра рассмотрит Проект бюджета на 2023 год ко второму чтению.

Это последний этап после финального голосования в зале Рады, которое состоится уже на этой неделе", - написал он.

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Напомним:

Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.

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