Чеський енергетичний оператор судитиметься з "Газпромом" через зрив поставок

Чеська енергетична компанія ČEZ готує міжнародний арбітраж проти російського "Газпрому", де вимагатиме компенсацій за перебої у поставках природного газу протягом 2022 року.

Про це заявив генеральний директор компанії Даніель Бенеш, повдомляє видання "Denik.cz".

За його словами, наразі неможливо вести переговори з "Газпромом" про поставки на наступний рік, й міжнародний арбітраж у цій ситуації - єдиний можливий крок.

"У той момент, коли хтось не виконує контракт, який у вас є, важко говорити про щось, окрім компенсації збитків", - відповів Бенеш на запитання, чи веде ČEZ переговори з російським "Газпромом" про постачання на 2022 рік.

Він оцінив збитки ČEZ у розмірі приблизно від сотень мільйонів до мільярда чеських крон.

Нагадуємо:

У Росії заявили, що "Газпром" припинить постачання газу до Європейського союзу, якщо країни-члени ухвалять рішення щодо запровадження стелі цін.