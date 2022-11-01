Ferrexpo возобновляет производство благодаря восстановлению электроснабжения

Горнорудная компания Ferrexpo частично возобновляет производство на предприятиях в центральной Украине после приостановки деятельности 11 октября.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

Группа приостановила производство 11 октября в результате ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре.

"Ремонтные работы сейчас достаточно продвинулись, чтобы разрешить частичное возобновление производственной деятельности на ее предприятиях в центральной Украине", – добавили в Ferrexpo.

Однако поставка электроэнергии для предприятий Группы остается переменной и ограниченной, что влияет на экономическую эффективность производства.

Поэтому компания сейчас сосредоточена на сокращении запасов готовой железорудной продукции, чтобы поддерживать поставки своим клиентам. Компания имеет достаточно запасов для удовлетворения спроса клиентов.

Напоминаем:

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Горнорудная компания Ferrexpo временно приостановила производство на своих предприятиях в Полтавской области из-за повреждений электроэнергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов в понедельник, 10 октября.

Ferrexpo принадлежит часть акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Билановского ГОКа. Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Компания Ferrexpo plc бизнесмена Константина Жеваго проиграла апелляцию в судебном споре с бывшими акционерами о признании недействительным договора купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК).