Ferrexpo призупинила виробництво через проблеми з електропостачанням

Гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на своїх підприємствах у Полтавській області через пошкодження електроенергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів у понеділок, 10 жовтня.

Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії.

"Наразі інженери оцінюють шкоду, завдану електроінфраструктурі, та визначають період простою виробництва у зв'язку з проведенням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що ніхто з її співробітників не постраждав через російські ракетні обстріли.

Крім цього, обмежене електропостачання доступне на підприємствах групи, яким надається пріоритет для критично важливого обладнання, необхідного для основних послуг та місцевих громад.

Також у Ferrexpo запевнили, що наразі компанія має достатній обсяг своєї продукції, яка або перебуває в дорозі, або на складах, для задоволення очікуваних обсягів продажу, за умови доступності логістичних коридорів.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити постачання електроенергії в критичних зонах, і на наших об'єктах, і в місцевих громадах, щоб гарантувати безпеку наших співробітників і членів громади", – зазначив головний виконавчий директор Ferrexpo Джим Норт.

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Нагадуємо:

Ferrеxpo належить частина акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК. Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Компанія Ferrexpo plc бізнесмена Костянтина Жеваго програла апеляцію у судовому спорі з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).









