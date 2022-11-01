Главу Минрегиона Чернышова готовят к переходу на новую должность – нардеп

На ближайшую пленарную неделю в Верховной Раде запланировано увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий в "связи с переходом на новую должность".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Желензяк.

"По моей информации, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос.

Связанный с региональной политикой. Увольнение господина Чернышова в связи с переходом на новую должность.

Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Кубракову. Посмотрим, не изменится ли опять позиция", - написал Железняк.

Он уточнил, что планируется назначение Чернышова главой "Нафтогаза" вместо Витренко.

Напомним:

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В ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины", сообщили ЭП источники.

Как сообщают собеседники ЭП, Витренко написал заявление об отставке. Его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры, сообщила УП со ссылкой на источники.

Экономическая правда