Главу Минрегиона Чернышова готовят к переходу на новую должность – нардеп
На ближайшую пленарную неделю в Верховной Раде запланировано увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий в "связи с переходом на новую должность".
Об этом сообщил нардеп Ярослав Желензяк.
"По моей информации, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос.
Связанный с региональной политикой. Увольнение господина Чернышова в связи с переходом на новую должность.
Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Кубракову. Посмотрим, не изменится ли опять позиция", - написал Железняк.
Он уточнил, что планируется назначение Чернышова главой "Нафтогаза" вместо Витренко.
Напомним:
В ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины", сообщили ЭП источники.
Как сообщают собеседники ЭП, Витренко написал заявление об отставке. Его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Министерство развития общин и территорий Украины могут объединить с Министерством инфраструктуры, сообщила УП со ссылкой на источники.
Экономическая правда