Витренко уходит из «Нафтогаза»

В ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом "Экономической правде" сообщили собеседники в парламенте и "Нафтогазе".

Как сообщают собеседники ЭП, Витренко написал заявление об отставке. Его место должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет Нафтогаза, однако при его отсутствии это может сделать Кабинет министров, выполняющий функции НС.

"Чтобы правительство могло назначить Чернышева новым руководителем НАКа, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании", - говорит собеседник.

Витренко был назначен главой Нафтогаза 28 апреля 2021 года после увольнения Андрея Коболева. Через год правительство переназначило Витренко еще на один год.

Больше подробностей о причинах увольнения Витренко и новом руководителе читайте в материале на Экономической правде, который будет опубликован в ближайшее время.

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Николай Топалов, ЭП