Из-за войны радиочастоту на 5G связь могут продать со скидкой 43%

Размер платы за выдачу лицензии на пользование радиочастотным спектром повысится более чем на 11%.

Соответствующий рост предусматривает проект правительственного постановления, разработанного Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

В то же время документом впервые устанавливается плата за выдачу лицензии на пользование радиочастотами 2350-2400 МГц и 2575-2610 МГц, которые используются в крупных городах для покрытия мест скопления людей, чтобы обеспечивать высокую скорость мобильного интернета. Эти частоты важны тем, что могут быть использованы как для 4G-связи, так и для 5G-связи, что делает их очень ценными для мобильных операторов.

В первой редакции разработанного НКЭК документа стоимость 1 МГц для каждого региона Украины (24 области, АРК, Киев и Севастополь) радиочастот 2350-2400 МГц составляла 984,86 тыс грн (1,329 млрд грн за все 50 МГц), а 2575-2610 МГц - 1,059 млн грн (1 млрд грн за 35 МГц).

По данным ЭП на первые претендуют "Киевстар" и "Лайфселл", а на вторые - "Водафон Украина".

Впрочем, после общественного обсуждения стоимость радиочастоты 2575-2610 МГц уменьшили на 43%. В редакции поданного в Государственную регуляторную службу документа цена 1 МГц уже составляет 605,72 тыс грн. То есть в случае продажи за лицензию на пользование ими в госбюджет поступит 572,4 млн грн, вместо 1 млрд грн.

Почему регулятор уменьшил цену этих частот? Дело в том, что во столько эти радиочастоты оценила британская консалтинговая компания Analysys Mason. Заказчиком проведения оценки является "Водафон Украина", который и претендует на радиочастоты 2575-2610 МГц.

ВИДЕО ДНЯ

В 2016 году Analysys Mason проводила аналогичную оценку по заказу совместно государства и всех мобильных операторов. Его результаты собственно и сформировали ту цену, которая указывалась в первой редакции проекта правительственного постановления. Ключевым фактором, который повлиял на уменьшение цены радиочастоты по мнению британских специалистов стала - война.

"Заказать новые исследования, которые бы учли текущее состояние НКЕК не имеет возможности, поскольку не получает бюджетное финансирование на проведение научно-исследовательских работ уже несколько лет", - пояснили в комиссии.

Заметим, что до окончания действия военного положения мобильные операторы пользуются радиочастотами 2350-2400 МГц и 2575-2610 МГц бесплатно.

"В начале вооруженной агрессии, когда происходила массовая миграция абонентов, была сильная перегрузка сетей мобильных операторов. Для стабилизации связи возникла острая необходимость в расширении пропускной способности существующих в пользовании операторов каналов, в том числе и для технологий 4G.

Процедуру продажи частот в такие сжатые сроки провести было невозможно, поэтому Национальным центром управления сетями телекоммуникаций по согласованию с НКЭК были предоставлены свободные частоты в пользование операторам мобильной связи для срочного увеличения емкости их сетей", - отмечают в НКЭК.

Тогда, почему государство хочет продать эти радиочастоты еще до завершения действия военного положения, а не дождаться победы и реализовать их по значительно более высокой цене (без влияния на цену "фактора войны")? В регуляторе уверяют - это инициатива самих операторов. Впрочем, это не совсем так.

"lifecell считает коммерческое распределение радиочастотного спектра во время войны нецелесообразным и таким, что вредит интересам государства, общества и потребителей. На фоне разрушения инфраструктуры операторов, сложного экономического положения компаний и Украины в целом невозможно распределить спектр прозрачным и справедливым по отношению ко всем операторам способом.

Действия, которые мы видим, могут свидетельствовать о попытке распределить ценный радиочастотный спектр, в котором возможно внедрение 4G и 5G, без аукциона или конкурса, по заниженной цене. В результате государственный бюджет может недополучить от 760 млн грн до 2,8 млрд грн и более по сравнению с прозрачной покупкой спектра по результатам тендера после завершения войны", - ответили в компании "Лайфселл".

В НКЭК отмечают, что продажа этих частот "рассматривается конец текущего и следующий год". То есть в случае продажи радиочастоты 2575-2610 МГц государственный бюджет, дефицит которого в 2023 году официально составит 1,3 трлн грн, недополучит 428 млн грн.

В компаниях "Водафон Украина" и "Киевстар" на запрос ЭП не ответили.