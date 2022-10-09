На рынке золота наблюдается большая миграция слитков на Восток: причины

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На рынке золота происходит глобальная миграция, поскольку западные инвесторы массово продают слитки, а азиатские покупатели пользуются падением цен.

Об этом сообщает Bloomberg.

С марта цены на золото упали на 18% из-за стремительного повышения ставок ФРС. Согласно данным CME Group Inc. и London Bullion Market Association, с конца апреля из хранилищ Нью-Йорка и Лондона, которые поддерживают два крупнейших западных рынка, продалось более 527 тонн золота. Зато спрос на рынке золота в Шанхае или Гранд базаре в Стамбуле только растет.

Логистические проблемы в сочетании с капризами рынка затрудняют трейдерам получить достаточное количество слитков там, где они нужны. Как следствие, на некоторых азиатских рынках золото и серебро продается необычно высоко мировой базовой цены.

Вращение металла во всем мире является частью цикла рынка золота, который повторяется на протяжении десятилетий: когда инвесторы отступают и цены падают, покупка в Азии растет, а драгоценные металлы текут на восток, помогая снизить цену на золото.

Позже, когда золото в конце концов снова растет, значительная его часть возвращается в банковские хранилища под улицами Нью-Йорка, Лондона и Цюриха..

Несмотря на большой отток золота из хранилищ Лондона и Нью-Йорка в Дубае и Стамбуле или на Шанхайской бирже драгоценный металл в последние недели торговался значительно дороже лондонского контрольного показателя, что свидетельствует о том, что покупка превышает импорт.

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Аналитики утверждают, что большая часть драгоценных металлов, которые подпитывают аппетит Азии, поступает из хранилищ, которыми управляет CME Group, которая поддерживает фьючерсный рынок Comex в Нью-Йорке.

Нарушения рынка в начале пандемии привели к значительному росту цен, что заставило банки создавать большие запасы для покрытия своих фьючерсных позиций. В последние месяцы золото на Comex торговалось с дисконтом по сравнению с Лондоном, и сейчас эти запасы сокращаются, чтобы удовлетворить спрос в Азии.

Напомним:

Работники международного аэропорта Хартума в Судане обнаружили, что российский грузовой самолет, который по документам должен был бы экспортировать печенье, на самом деле загружен коробками с золотом.