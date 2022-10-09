Nissan хочет, чтобы Renault уменьшил свою долю в их компании

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Компания Nissan Motor давит на французского партнера Renault SA, чтобы он максимально сократил свою долю в японском автопроизводителе, в идеале до 15%.

Об этом сообщает Reuters.

Эти требования были выдвинуты в обмен на то, что Nissan согласится инвестировать в новое подразделение Renault, которое будет создано для размещения его активов по электромобилям (EV), передает издание, ссылаясь на анонимные источники.

Renault владеет примерно 43% акций Nissan, которая хочет, чтобы ее французский партнер уменьшил долю до 15%, сравнявшись с долей Nissan в партнерстве по альянсу.

Продажа доли не повлияет на их бизнес-альянс, и Nissan может понадобиться собрать средства, чтобы выкупить акции у Renault.

Renault продолжает реализацию планов разделить свой бизнес электромобилей и двигателей внутреннего сгорания, чтобы догнать таких конкурентов, как Tesla и Volkswagen в соревновании за экологически чистое вождение. Он ожидает обнародования детального плана для новой организации EV на рынках капитала этой осенью.

Партнеры по альянсу Nissan и Mitsubishi пока не сказали, будут ли участвовать в будущем подразделении Renault EV.

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Также сообщается, что Mitsubishi рассматривает возможность приобретения однозначного процента акций в отделе электромобилей Renault.

Напомним:

Исполнительный директор автоконцерна Renault Лука де Мео прилетел в Токио на выходные для переговоров с руководителем Nissan Макото Утидой с целью решить вопросы по интеллектуальной собственности и потенциально проложить путь к исторической реструктуризации альянса автопроизводителей.