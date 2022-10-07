Глави автоконцернів Renault та Nissan обговорять у Японії перспективи альянсу – FT

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Виконавчий директор автоконцерну Renault Лука де Мео прилетів до Токіо на вихідні для переговорів із керівником Nissan Макото Утідою з метою вирішити питання щодо інтелектуальної власності та потенційно прокласти шлях до історичної реструктуризації альянсу автовиробників.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами джерел, наближених до обох сторін, візит Де Мео зосереджений на двох пропозиціях, спрямованих на забезпечення майбутнього Renault, але які сильно потребують згоди Nissan.

Альянс між Renault і Nissan, який вперше було укладено в 1999 році, зберігся, незважаючи на напруженість. Але оскільки світова автомобільна промисловість невблаганно переходить у бік електромобілів, тиск на обох автовиробників зростає.

На переговорах обговорюватимуть прагнення французької групи передати частину свого бізнесу двигунів внутрішнього згоряння китайській Geely. Цей план є частиною довгострокових амбіцій Renault продавати лише електромобілі, але вимагає згоди Nissan, враховуючи історичний обмін технологіями.

Джерела розповіли, що план Renault, швидше за все, полягатиме у створенні нового спільного підприємства з бізнесом Geely Aurobay, яким спільно володіють китайський автовиробник і Volvo Cars.

Цей крок викликав сильний опір з боку Nissan, який не хоче, щоб технологіями, які він розробляв спільно з Renault протягом багатьох років, ділилися з китайською компанією.

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Лука де Мео хоче, щоб угода з Geely була завершена до дня ринків капіталу французького автовиробника на початку листопада.

Другою пропозицією, яка обговорюється цими вихідними, є прохання Renault до Nissan інвестувати у новий підрозділ "електромобіля та програмного забезпечення", який французький автовиробник згодом має на меті виділити як окрему компанію під назвою Ampere.

Хоча вирішення спору щодо інтелектуальної власності є ключовою метою переговорів, Nissan використає це як шанс закликати до значного скорочення 43-відсоткової частки, яку Renault має в компанії, що тривалий час спричиняє напругу між концернами.





