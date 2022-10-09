Криптобиржа LocalBitcoins перестала обслуживать кошельки россиян

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Финская криптовалютная биржа LocalBitcoins оповестила граждан страны-оккупанта о прекращении обслуживания из-за общеевропейских санкций против РФ.

Об этом сообщает DeCenter.

В сообщении от LocalBitcoins сказано, что граждане РФ больше не смогут пользоваться сервисом. Исключение сделано только для лиц с двойным гражданством Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии.

Российские клиенты смогут вывести средства одной транзакцией, после чего доступ к их кошелькам будет закрыт.

LocalBitcoins - это криптовалютная одноранговая (P2P) биржа, предоставляющая своим пользователям возможность покупать и продавать Bitcoin.

Решение о блокировке кошельков россиян было вызвано введением восьмого пакета санкций ЕС, по которому предусматривается ужесточение ограничений на использование цифровых активов гражданами РФ. Соответственно криптокомпаниям полностью запретили обслуживать российских пользователей, независимо от суммы активов на их счетах.

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Напомним:

Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Одна из крупнейших криптобирж мира Binance закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства.