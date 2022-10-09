"Зерновая инициатива": в воскресенье еще 13 судов вышли из украинских портов

В рамках "зерновой инициативы" в воскресенье, 9 октября из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" вышли 13 судов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

На борту судов - 230,7 тыс тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

"Среди них балкеры ARGONAUT, на борту которого 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тыс. тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тыс. тонн сои для Египта)", - говорится в сообщении.

С начала работы "зернового коридора" 305 судов экспортировали 6,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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Напомним:

В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 11 судов с 172,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабле. Около 40% грузов ушло из порта Южный.