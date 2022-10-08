"Зернова ініціатива": ще сім суден вийшли з українських портів

В рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 11 суден з 172,6 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"З порту ️"Південний" вирушив до В’єтнаму балкер CORNELIA M з 60 тис. тонн української пшениці. Від причалів Одеського порту вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту ️"Чорноморськ" балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO", йдеться в повідомленні.

Загалом від початку роботи зернового коридору, враховуючи сьогоднішні судна,

експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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Нагадаємо:

У рамках "зернової ініціативи" у середу, 5 жовтня, 6 суден вийшло із портів Великої Одеси з 115,5 тис тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Африки, Азії та Європи.

За два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях. Близько 40% вантажів пішло з порту Південний.