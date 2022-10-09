Цены на электроэнергию для населения не будут расти

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Министерство энергетики планирует продлить действие спецобязательств, срок которых истекает 30 октября этого года, с обеспечением действующих тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными", - отметил министр.

По словам Галущенко, Минэнерго прорабатывает определенные изменения в модель ПСО, чтобы в частности иметь возможность сохранить тарифы. Сейчас бытовые потребители платят за электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч при объемах, превышающих 250 кВт-ч.

Напомним:

В пятницу Кабмин обязал газоснабжающую компанию "Нафтогаз Трейдинг" до конца августа поставлять природный газ для горячего водоснабжения по цене 7,42 грн (с НДС) за кубометр.

Кабинет министров продлил действие спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения до 31 октября 2022 года.