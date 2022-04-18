Уряд зберіг чинні тарифи на електроенергію для населення ще на 6 місяців
Понеділок, 18 квітня 2022, 09:49 -
Кабінет міністрів продовжив дію спецзобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення до 31 жовтня 2022 року.
Про це йдеться у відповідній постанові уряду.
Ціна електроенергії для побутових споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год включно становить 1,44 грн/кВт-год (з ПДВ), для споживачів більше 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-год.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що принаймні на півроку ціна електрики для обсягів, що не перевищують 250 кВт-год, не змінюватиметься.
Економічна правда
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