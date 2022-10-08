ВВП Украины по итогам трех кварталов сократился на 30%

getty images

Министерство экономики по итогам первых трех кварталов 2022 года оценивает падение ВВП Украины на уровне 30%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35% [±2%]. В целом, по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", — говорится в сообщении.

Положительными экономическими факторами роста экономики министерство считает улучшение динамики транспортных перевозок, как вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом, так и наращивания перевозок грузов по железной дороге.

К тому же благодаря реализации "Зерновой инициативы" через порты Большой Одессы за август-сентябрь экспортировано 5,5 млн тонн агропродукции. В сентябре, по сравнению с августом, количество экспортированной продукции выросло более чем в 2 раза, а количество судов, вышедших из портов, - почти втрое.

Сообщается, что за прошлый месяц объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% против августа этого года и является рекордным значением с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также в сентябре АО "Укрзализныця" перевезла 11,7 млн т грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% к марту соответственно.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом месяце капитальные расходы государственного бюджета по сравнению с августом 2022 года увеличились на 33,2%, поскольку происходит дальнейшее продолжение ремонтов и строительства инфраструктурных сооружений и пограничных дорог и таможенных переходов, поврежденных в результате боевых действий на деоккупированных территориях.

Добавляется, что в результате затяжной дождливой погоды в отдельных регионах в сентябре снизился темп сбора зерновых культур, что негативно сказалось на объемах собранной продукции. По состоянию на конец сентября собрано зерновых и зернобобовых культур 26,1 млн тонн.

Также наблюдается улучшение ожиданий бизнеса относительно перспектив своей экономической деятельности, хотя в большинстве они все еще и остаются пессимистическими.

Напомним:

Консенсус-прогноз правительства, Нацбанка и международных финансовых организаций предусматривает рост ВВП Украины на 4,6% в следующем году.

Экономика Украины в результате российского вторжения потеряла 37,2% реального ВВП в годовом измерении.