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Президент государства-террориста подписал указ о передаче деятельности нефтегазового проекта "Сахалин-1" России, что может привести к окончательному выводу Exxon Mobil Corp с Востока страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению новое российское юридическое лицо возьмет на себя права и обязанности нынешнего консорциума инвесторов и оператора Exxon Neftegas Limited.

У иностранных акционеров есть месяц, чтобы заявить, сохранят ли они свои доли в новой компании. Те, кто откажется, будут иметь право на компенсацию с учетом потенциальных убытков, которые возникли в начале этого года на фоне остановки производства Сахалин-1. Exxon прекратила производство после вторжения России в Украину.

Акционерами проекта являются Exxon Mobil, ПАО "Роснефть", японская SODECO и Oil & Natural Gas Corp. of India.Shell Plc, которая владеет 27,5% акций этого предприятия, заявила, что "совсем маловероятно" приобрести долю в новом сахалинском предприятии, тогда как японские компании Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. решили сохранить инвестиции в ключевой российский завод СПГ.

В начале августа Exxon заявила, что ведет переговоры о передаче своих 30% акций неустановленной третьей стороне, но на следующий день Путин издал указ, запрещающий выход иностранных акционеров из нескольких стратегических проектов, включая Сахалин-1, до года.

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В июле Путин подписал аналогичный указ о передаче российскому субъекту хозяйствования газового проекта "Сахалин-2".

Напомним:

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, американская Exxon Mobil Corporation, ведет переговоры о передаче доли в российской нефтегазодобывающей платформе "Сахалин-1" другой компании.

Россия продала несколько партий сжиженного газа со своего экспортного завода "Сахалин-2" в Китай с поставкой в декабре по цене почти вдвое ниже текущих котировок