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Exxon Mobil веде переговори про передачу своєї частки в проєкті "Сахалін-1" іншій компанії

Четвер, 4 серпня 2022, 09:52 - Олексій Павлиш

Одна з найбільших нафтових компаній у світі, американська Exxon Mobil Corporation, веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" іншій компанії.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву, подану до Комісії з цінних паперів США.

Відповідно до заяви, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США у середу, компанія передасть свою 30%-часку в російському проєкті "іншій стороні".

При цьому, Exxon не повідомила, яка компанія чи компанії візьмуть на себе її активи, але, за словами її представника Кейсі Нортона, є "значний прогрес" у виході з проєкту "Сахалін-1".

Раніше у Держдумі РФ заявляли, що Москва візьме під контроль нафтогазовий проєкт "Сахалін-1", частки в якому мають Exxon Mobil, японська Sodeco, індійська  ONGC Videsh та російський енергетичний гігант "Роснефть".

Економічна правда

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