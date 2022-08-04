Exxon Mobil веде переговори про передачу своєї частки в проєкті "Сахалін-1" іншій компанії

Одна з найбільших нафтових компаній у світі, американська Exxon Mobil Corporation, веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" іншій компанії.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву, подану до Комісії з цінних паперів США.

Відповідно до заяви, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США у середу, компанія передасть свою 30%-часку в російському проєкті "іншій стороні".

При цьому, Exxon не повідомила, яка компанія чи компанії візьмуть на себе її активи, але, за словами її представника Кейсі Нортона, є "значний прогрес" у виході з проєкту "Сахалін-1".

Раніше у Держдумі РФ заявляли, що Москва візьме під контроль нафтогазовий проєкт "Сахалін-1", частки в якому мають Exxon Mobil, японська Sodeco, індійська ONGC Videsh та російський енергетичний гігант "Роснефть".

Економічна правда