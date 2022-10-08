Более полумиллиарда гривен перечислено пенсионерам Луганщины в октябре - Гайдай

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Пенсионный фонд Украины по состоянию на 7 октября выплатил жителям Луганской области более 516 млн гривен.

Об этом сообщил в Telegram глава луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что по состоянию на 7 октября Пенсионным фондом Украины жителям Луганской области направлено 516,84 млн гривен, что составляет 100% к текущей потребности.

Также добавляется, что выплата пенсий происходит согласно происходит согласно утвержденному графику. Выплату проводят в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Ранее правительство приняло соответствующие законодательные изменения, по которым пенсионеры, которые ранее получали деньги на карточку, могут получать выплаты наличными.

Напомним:

Накопительную пенсионную систему можно запускать с 2024 года, при условии если в 2023 году закончится большая война.

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Правительство планирует завершить внедрение базового пенсионного дохода в 2023 году.