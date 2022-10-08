Акционеры "AliExpress Russia" во главе с Alibaba отказались от финансирования компании

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Один из крупнейших маркетплейсов страны-оккупанта "AliExpress Russia" оказался на грани большого кризиса из-за отказа акционеров в финансировании.

Об этом сообщает The Bell.

Вследствие российского вторжения в Украину китайская Alibaba Group, которая является главным акционером маркетплейса AliExpress Russia, отказалась инвестировать в развитие проекта.

После решения Alibaba другие акционеры также отказались от инвестиций, а именно: холдинг USM Алишера Усманова, VK и Российский фонд прямых инвестиций. Как отмечает издание, основным триггером стал отказ именно Alibaba.

Сейчас компании AliExpress Russia сократила свой штат сотрудников более чем на 50%, утверждает один из собеседников The Bell. Зато по другим источникам под сокращение попало более 700 работников. До 24 февраля в компании работало около тысячи человек.

Также компания закрыла локальный маркетплейс для российских продавцов, отказалась строить собственную систему логистики и остановила все рекламные кампании.

Напомним:

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В сентябре и по итогам трех кварталов авторынок РФ падает почти на 60% - среди лидеров остается Lada, как единственное бюджетное предложение, российские ГАЗ и УАЗ, а также китайские бренды со своими кроссоверами.

Объем Фонда национального благосостояния РФ, который был создан под руководством президента РФ Путина, по состоянию на 1 октября составил 10,79 триллиона рублей, уменьшившись за сентябрь на 1,08 триллиона рублей.