Крупные налогоплательщики уплатили в бюджет в сентябре более 10 миллиардов

В течение сентября крупные налогоплательщики уплатили в государственный бюджет 10,7 миллиарда гривен налогов и сборов.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

"Доля платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Центральным управлением, по результатам сентября 2022 составила почти 19,5 процентов от платежей в госбюджет по Украине", – отметили в Налоговой.

В частности, в госбюджет поступило 7,2 млрд грн налога на добавленную стоимость, 1 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров и 0,5 млрд грн налога на прибыль.

Следует отметить рост поступлений в госбюджет по сравнению с сентябрем 2021 года по налогу на прибыль на 299,9 млн грн или в 2,7 раза больше, по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров на 45,7 млн грн или на 4, 9% больше", – говорится в сообщении.

Напоминаем:

В течение сентября государственный бюджет Украины получил 3,6 миллиарда гривен от растаможки ввезенных из-за границы транспортных средств.