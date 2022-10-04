Растаможка авто: сколько получил бюджет в сентябре

pixabay

В течение сентября государственный бюджет Украины получил 3,6 миллиарда гривен от растаможки ввезенных из-за границы транспортных средств.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.

В сентябре в Украину было ввезено более 32 тысяч транспортных средств. В частности, 20 170 легковых автомобилей, за которые в бюджет было уплачено 2,3 млрд грн таможенных платежей. Из них:

9,6 тыс. автомобилей стоимостью до 6 тыс. долл.;

3,6 тыс. автомобилей стоимостью 6 – 10 тыс. долл.;

5,3 тыс. авто стоимостью 10-30 тыс. долл.;

1,6 тыс. авто стоимостью свыше 30 тыс. дол.

Также в Украину было ввезено 1588 грузовиков, 9993 мотоцикла и 64 автобуса.

Напоминаем:

В июле благодаря прекращению действия льготного растаможивания автомобилей в государственный бюджет удалось привлечь 1,72 миллиарда гривен.