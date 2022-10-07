Международные резервы России за месяц сократились почти на 25 миллиардов долларов

По состоянию на 1 октября 2022 года международные резервы России составляли 540,688 млрд долл – по сравнению с показателями на начало сентября их объем снизился на 4,41%, или на $24,972 млрд.

Об этом сообщает Центробанк России.

Отмечается, что 30 сентября объем международных резервов "под влиянием отрицательной переоценки" снизился на 1,6% (на $9 млрд) и составил $540,7 млрд.

18 февраля объем резервов достиг исторического максимума – $643,2 млрд, а затем начал снижаться.

В марте министр финансов РФ Анатолий Силуанов сообщил, что половина золотовалютных резервов ($300 млрд из $640 млрд) России заморожена из-за санкций.

Напомним:

Объем Фонда национального благосостояния РФ, созданного под руководством президента РФ Путина, по состоянию на 1 октября составил 10,79 триллиона рублей, уменьшившись за сентябрь на 1,08 триллиона рублей.

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Экономическая правда