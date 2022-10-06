Фонд национального благосостояния РФ уменьшился на 1 триллион рублей в месяц

Объем Фонда национального благосостояния РФ, созданного под руководством президента РФ Путина, по состоянию на 1 октября составил 10,79 триллиона рублей, уменьшившись за сентябрь на 1,08 триллиона рублей.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные российского Минфина.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября объем Фонда составил 10 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% прогнозируемого ВВП на 2022 год.

А по состоянию на 1 сентября ФНБ составил 11 869,9 млрд. рублей (эквивалент $196,627 млрд.), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за сентябрь он сократился на 1,078 трлн. рублей.

Объем ликвидных активов фонда в сентябре снизился до эквивалента в 7 524,36 млрд рублей, или $131,057 млрд.

Сокращение объема фонда связывают, в частности, с курсовой переоценкой. Так, курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота за период с 1 января по 30 сентября составляла отрицательную величину - минус 3,3 трлн рублей.

В том числе: в иностранной валюте – минус 2,588 трлн рублей, в золоте – минус 635,772 млрд рублей.

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Напомним:

Российский парламент разрешил использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки российских государственных облигаций и частных ценных бумаг.

Фонд национального благосостояния был сформирован в 2008 году. Фонд является частью механизма пенсионного обеспечения россиян на длительную перспективу. Первоначально цель деятельности фонда определяли в страховании пенсионной системы.

В 2008-2009 году РФ уже прибегала к использованию средств из фонда для стабилизации ситуации на фондовом рынке.

Во время финансового кризиса средства из этого фонда тратились на покупку акций "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и Сбербанка. Тогда такие деяния посодействовали удержать капитализацию русских компаний от обвала.

Фонд национального благосостояния РФ используется как антикризисный фонд и наполняется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета, часть средств также входит в золотовалютные резервы России.

Отметим, что часть валютных активов фонда была заблокирована в рамках санкций Запада, введенных против международных резервов страны-агрессора.

Экономическая правда