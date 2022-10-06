Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября, по предварительным данным, составили 23 929,6 млн долл. США. В сентябре они снизились на 5,9%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Подчеркивается, что в сентябре резервы снизились, учитывая продажу валюты Нацбанком на межбанковском рынке, в том числе для обеспечения оборонных нужд и платежей украинцев за рубежом.

В то же время устойчивые поступления от международных партнеров и дальше позволяют удерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на полномасштабную войну, говорят в НБУ.

Нацбанк выделяет 3 фактора, которые в течение сентября определяли динамику международных резервов.

Первый – операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк в прошлом месяце продал на валютном рынке 2 777,1 млн долл. США и выкупил в резервы - 39,4 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком в сентябре составила 2 737,7 млн ​​долл. США.

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Второй – операции по управлению государственным долгом.

"В течение сентября поступления валюты на счета правительства в Нацбанке составили 2 033,8 млн. долл. США.

Из них 1 500 млн долл. США поступили через трастовый фонд Всемирного банка от Соединенных Штатов Америки, 482,1 млн долл. США – от Европейского союза, 51,7 млн ​​долл. США. США – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте. Общий объем уплаченных правительством средств за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил 65,1 млн. долл. США.

В частности, 63 млн долл. США направлено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами, а 2,1 млн долл. США – на обслуживание валютных ОВГЗ", - отчитываются в НБУ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 624,6 млн долл. США.

Третий фактор – переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 115,5 млн долл. США.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - заявляют в НБУ.

Напомним:

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2022 года, по предварительным данным, составили 25 436 млн долл США.

Золотовалютные резервы Украины по итогам июля составили 22,4 млрд долларов и за месяц сократились всего на 2% – в июне они упали более существенно, сразу на 9%.