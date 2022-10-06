Почта Польши снизила тарифы на отправку посылок в Украину на 75%

Почта Польши с 5 октября снизила тарифы на пересылку всех посылок Express Mail Service весом до 20 кг в Украину на 75%.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Почта Польши очень многое сделала с начала войны для наших граждан и системно продолжает поддерживать нас и нашу страну, за что я искренне благодарен. Следующим шагом будет пересмотр тарифов на доставку отправлений из Украины в Польшу, что позволит еще больше углубить сотрудничество между двумя почтами и двумя странами", – отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

В Укрпочте рассказали, что Почта Польши запустила специальные условия для доставки экспресс-отправлений EMS весом до 20 кг из Польши в Украину.

Цены начинаются от 42,00 польских злотых за посылку до 1 кг, что означает снижение цены до -75%. Отправка посылки весом до 5 кг обойдется в 52 злотых.

Ознакомиться с тарифами можно на сайте польского оператора.

Доставка посылок из любого отделения Почты в любое отделение Укрпочты займет 7-14 дней.

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Напоминаем:

Укрпочта и Почта Польши подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений.

Экономическая правда





