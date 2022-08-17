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Посилки до Польщі стануть дешевшими та оперативнішими: оператори підписали меморандум

Середа, 17 серпня 2022, 19:05 - Анастасія Жарикова

Укрпошта та Пошта Польщі підписали меморандум, який дозволить зменшити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook.

Меморандум передбачає, що до 15 вересня сторони підготують та підпишуть договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок. 

Крім цього, посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Пошти Польської та Укрпошти.

Також сторони домовились опрацювати процеси обробки посилок так, щоб терміни доставки були в рази швидше. 

"Вже працюємо з колегами з УЗ та, з допомогою Міністерства інфраструктури, плануємо поставити частину посилок на "залізні рейки", щоб не втрачати час на кордоні", – додав Смілянський.

На додачу представники пошових операторів обговорили спільний випуск марки.

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