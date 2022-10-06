В Нацбанке не видят предпосылок для пересмотра учетной ставки

В Нацбанке не видят аргументов для пересмотра учетной ставки – по июльскому прогнозу регулятора, учетная ставка на уровне 25% будет сохраняться до января – марта 2024 года.

Об этом во время онлайн-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны" заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

Он напомнил, что согласно июльскому прогнозу НБУ учетная ставка на уровне 25% будет сохраняться до января - марта 2024 года.

"И только после этого начнется ее постепенное снижение. Это прогноз и он может пересматриваться в зависимости от изменения условий", - отметил замглавы Нацбанка.

"Мы должны понимать, что учетная ставка, которая формирует монетарные условия, это один из инструментов поддержания курсовой стабильности.

В условиях, когда мы оказываем существенное давление на валютном рынке, когда международные резервы находятся на адекватном уровне, не заоблачны для того, чтобы полагаться только на инстумент валютных интервенций, учитывая все эти условия, мне трудно объяснить, какие должны быть аргументы в пользу снижения учетной ставки", - добавил Николайчук.

По его словам, регулятор понимает, что в текущих условиях ставка приводит к высокой стоимости кредитных ресурсов для бизнеса.

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"Если смотреть в номинале, то 25% учетная ставка, 20% ставка на кредиты для бизнеса выглядит очень высокими, но, если мы это учтем показатели инфляции, будем смотреть на ставки в реальном измерении, то они точно не выглядят заоблачными", - резюмировал он.

Директор аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital Елена Билан в свою очередь заявила, что компания не ожидает снижения учетной ставки в 2022 году и в следующем тоже.

Напомним:

Национальный банк не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25%.

При необходимости, сигнализирует регулятор, НБУ готов повысить ключевую ставку сверх текущего уровня и применять дополнительные меры по защите международных резервов и сохранению управляемости инфляционных процессов.

Вместе с тем, Национальный банк прорабатывает меры по усилению монетарной трансмиссии и минимизации негативного влияния от эмиссионного финансирования бюджета на инфляцию и валютный рынок.

Регулятор фиксирует, что инфляция в Украине и дальше растет, но несколько медленнее прогнозов. Так, в июле она ускорилась до 22,2% в годовом исчислении, а в августе, по предварительной оценке, она достигла около 23%. В то же время инфляционное давление остается значительным. Ухудшение инфляционных ожиданий также оказывает давление на цены в сторону роста.

Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту. В дальнейшем инфляционные процессы будут оставаться управляемыми, ожидают НБУ.

Экономическая правда