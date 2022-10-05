Украина начала процесс присоединения к Банку развития Совета Европы

Минрегион

Украина начинает процедуру присоединения к Банку развития Совета Европы, в частности, уже разработан специальный законопроект.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.

Чернышев провел переговоры с руководителем БРРЭ Карло Монтичелли.

"Сегодня мы собираемся официально направить законопроект в министерства и начать процедуру официального правительственного согласования в соответствии с законодательством Украины", - отметил он.

Монтичелли, в свою очередь, пообещал сделать все, чтобы процесс присоединения был для Украины прозрачным и простым.

Также министр ознакомил руководителя БРСЕ с процедурой принятия внутригосударственных решений в контексте законопроекта, а также с результатами отчета RDNA "Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей восстановления / Rapid Damage and Needs Assessment".

"Мы стремимся не просто восстановить разрушенные или поврежденные территории, но приложим все усилия, чтобы полностью превратить Украину в успешное европейское государство", - подчеркнул Чернышев.

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Также стороны обсудили возможность и перспективы сотрудничества в реализации программ решения жилищного вопроса для ВПЛ, в том числе сотрудничество с государственным специализированным финансовым учреждением "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Госмолодежь жилье).

Напоминаем:

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова и директор Департамента международных финансовых проектов Екатерина Елишиева обсудили с представителями Офиса Совета Европы в Украине вопросы вступления Украины в Банк развития Совета Европы.

Экономическая правда





