Украина начала процесс присоединения к Банку развития Совета Европы
Украина начинает процедуру присоединения к Банку развития Совета Европы, в частности, уже разработан специальный законопроект.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба Минрегиона.
Чернышев провел переговоры с руководителем БРРЭ Карло Монтичелли.
"Сегодня мы собираемся официально направить законопроект в министерства и начать процедуру официального правительственного согласования в соответствии с законодательством Украины", - отметил он.
Монтичелли, в свою очередь, пообещал сделать все, чтобы процесс присоединения был для Украины прозрачным и простым.
Также министр ознакомил руководителя БРСЕ с процедурой принятия внутригосударственных решений в контексте законопроекта, а также с результатами отчета RDNA "Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей восстановления / Rapid Damage and Needs Assessment".
"Мы стремимся не просто восстановить разрушенные или поврежденные территории, но приложим все усилия, чтобы полностью превратить Украину в успешное европейское государство", - подчеркнул Чернышев.
Также стороны обсудили возможность и перспективы сотрудничества в реализации программ решения жилищного вопроса для ВПЛ, в том числе сотрудничество с государственным специализированным финансовым учреждением "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" (Госмолодежь жилье).
Напоминаем:
Заместитель министра финансов Ольга Зыкова и директор Департамента международных финансовых проектов Екатерина Елишиева обсудили с представителями Офиса Совета Европы в Украине вопросы вступления Украины в Банк развития Совета Европы.
Экономическая правда