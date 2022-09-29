Украина готовится к вступлению в Банк развития Совета Европы: что это даст

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова и директор Департамента международных финансовых проектов Екатерина Элишиева обсудили с представителями Офиса Совета Европы в Украине вопросы вступления Украины в Банк развития Совета Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве отметили, что согласно выполнению Целей устойчивого развития и Резолюции ПАСЕ 2198 (2018) "Гуманитарные последствия войны в Украине" была создана Межведомственная группа по членству Украины в БРСЕ.

Целью является обеспечение жильем граждан Украины, в частности ВПЛ и содействие проведению государственной жилищной политики.

Также сотрудничество с БРСЕ включает в себя разработку новых финансово-кредитных программ, реализацию международных инвестиционных проектов, в том числе для дальнейшего кредитования ВПЛ.

Замминистра Зыкова отметила, что Министерство финансов уже проводит работу с профильными министерствами по потенциальным совместным проектам с банком.

"Сотрудничество с БРСЕ, кроме применения успешного опыта в ходе модернизации жилищных программ и механизмов финансирования в Украине, может иметь финансовое наполнение реализации проектов по строительству жилья для социально незащищенных слоев населения, в том числе предоставление кредитов для преодоления последствий полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины" , – добавила она.

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Справка. Банк развития Совета Европы является многосторонним финансовым учреждением социальной направленности. Он был создан в 1956 году для решения европейскими странами вопросов, связанных с социально-направленной реинтеграцией беженцев, перемещенных лиц и мигрантов. Членство в Банке открыто для всех стран-членов Совета Европы и европейских стран. На сегодняшний день членами Банка являются 40 государств-членов СЕ, Святой Престол и Косово.

Экономическая правда



