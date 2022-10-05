Саудовская Аравия и РФ настаивают на серьезных сокращениях добычи нефти вопреки позиции США – FT

Саудовская Аравия и Россия настаивают на серьезных сокращениях добычи нефти накануне встречи картеля ОПЕК+ в среду, что, вероятно, повлечет за собой контрмеры США.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, размер сокращения добычи еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и РФ настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или больше – как вариант, поэтапно в течение нескольких месяцев.

По словам аналитиков, эти сокращения, вероятно, повлекут за собой контрмеры США.

"Если они (Саудовская Аравия – ред.) хотят более высокую цену на нефть, они четко отметили, что собираются добиваться этого, даже если это приведет к однозначной реакции со стороны США", – говорят опрошенные изданием эксперты.

Производители ОПЕК+ озабочены тем, что ограничение цены, запланированное сейчас только для России, позже может стать прецедентом для более широкого использования против других производителей.

Ожидается, что российский чиновник Александр Новак примет участие в заседании в среду и поддержит значительное сокращение добычи, поскольку российская нефть уже торгуется с большим дисконтом.

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Человек, знакомый с обсуждениями, сказал, что сокращения будут сделаны на основе имеющейся добычи, а не на уровне квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить через годы плохого управления и недостаточных инвестиций.

"Такое сокращение, вероятно, будет иметь большое влияние на упавшие летом цены, усилив шансы демократов на промежуточных выборах в США в следующем месяце.

Цены остаются высокими по историческим стандартам, и поскольку вероятность значительного сокращения добычи становится понятной, нефть Brent, международный эталон, в среду выросла до 91,50 доллара за баррель, что на 8 процентов больше, чем на прошлой неделе.

Напряженность между Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, и США, крупнейшим потребителем в мире, возникает, когда аналитики предупреждают об углублении глобальной энергетической войны, спровоцированной вторжением России в Украину", - пишет FT.

США хотят ограничить доходы России от нефти, чтобы избавить ее от финансирования, что делает сотрудничество Саудовской Аравии с Москвой источником напряжения между Эр-Риядом и Белым домом.

Напомним:

Цены на нефть незначительно изменились в среду накануне встречи стран-производителей ОПЕК+, где обсудят сокращение добычи нефти.

Экономическая правда