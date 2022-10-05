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Укр / Рус

Российский олигарх Кузмичев победил в суде по своей яхте во Франции

Среда, 5 октября 2022, 11:54 - Дана Гордийчук

Российский подсанкционный олигарх Алексей Кузьмичев одержал частичную победу в своем двойном иске против французской таможни относительно замораживания одной из его яхт.

Об этом сообщает Bloomberg.

Парижский апелляционный суд постановил, что действия французской таможни по аресту и замораживанию яхты "La Petite Ourse" в прибрежном городе Антиб в середине марта были "неправомерными", и отменил меру. 

Однако судьи решили, что второй иск по "La Petite Ourse II", которая была задержана неделей позже в марте в Каннах, должен быть подан в другой суд, и не приняли никакого решения по нему. 

Теперь это второе дело должен рассмотреть апелляционный суд в Руане.

Экономическая правда
Укр / Рус
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