Российский олигарх Кузмичев победил в суде по своей яхте во Франции
Среда, 5 октября 2022, 11:54 -
Российский подсанкционный олигарх Алексей Кузьмичев одержал частичную победу в своем двойном иске против французской таможни относительно замораживания одной из его яхт.
Об этом сообщает Bloomberg.
Парижский апелляционный суд постановил, что действия французской таможни по аресту и замораживанию яхты "La Petite Ourse" в прибрежном городе Антиб в середине марта были "неправомерными", и отменил меру.
Однако судьи решили, что второй иск по "La Petite Ourse II", которая была задержана неделей позже в марте в Каннах, должен быть подан в другой суд, и не приняли никакого решения по нему.
Теперь это второе дело должен рассмотреть апелляционный суд в Руане.