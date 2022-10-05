Цены на нефть незначительно изменились в ожидании решения ОПЕК+ по добыче

Цены на нефть незначительно изменились в среду накануне встречи стран-производителей ОПЕК+, где обсудят сокращение добычи нефти.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть Brent подорожала на 1 цент до 91,81 доллара за баррель до 06:28 по Гринвичу после подъема на 2,94 доллара на предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 9 центов, или 0,1%, до 86,43 доллара за баррель после роста на 2,89 доллара днем ​​раньше.

Причины изменения цен

Члены ОПЕК+ встретятся в Вене позже в среду, чтобы обсудить сокращение добычи до 2 миллионов баррелей в день, сообщил Reuters источник в ОПЕК.

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Такое сокращение было бы наибольшим для ОПЕК+ с момента сокращения спроса в 2020 году вследствие пандемии COVID-19.

При этом, Соединенные Штаты заставляют производителей ОПЕК+ избегать серьезных сокращений, сообщил Reuters источник, знакомый с этим вопросом, поскольку президент Джо Байден стремится предотвратить рост цен на бензин в США.

"Реальное влияние на предложение от низшей цели добычи будет ограничено, поскольку несколько стран ОПЕК+ уже выкачивают значительно ниже своих существующих квот. В августе ОПЕК+ превысила целевой показатель добычи на 3,58 млн баррелей в сутки.

Однако соглашение о больших сокращениях пошлет сильный сигнал о том, что группа решительно настроена поддерживать рынок", - заявили аналитики ANZ Research.

Запасы сырой нефти в США упали примерно на 1,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 30 сентября, говорят источники агентства на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти.

Напомним:

Цены на нефть во вторник резко выросли, поскольку ожидания, что ОПЕК+ может согласиться на значительное сокращение добычи в среду, нивелируют обеспокоенность мировой экономикой.

Экономическая правда