Цены на нефть незначительно изменились в ожидании решения ОПЕК+ по добыче
Цены на нефть незначительно изменились в среду накануне встречи стран-производителей ОПЕК+, где обсудят сокращение добычи нефти.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Нефть Brent подорожала на 1 цент до 91,81 доллара за баррель до 06:28 по Гринвичу после подъема на 2,94 доллара на предыдущей сессии.
Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 9 центов, или 0,1%, до 86,43 доллара за баррель после роста на 2,89 доллара днем раньше.
Причины изменения цен
Члены ОПЕК+ встретятся в Вене позже в среду, чтобы обсудить сокращение добычи до 2 миллионов баррелей в день, сообщил Reuters источник в ОПЕК.
Такое сокращение было бы наибольшим для ОПЕК+ с момента сокращения спроса в 2020 году вследствие пандемии COVID-19.
При этом, Соединенные Штаты заставляют производителей ОПЕК+ избегать серьезных сокращений, сообщил Reuters источник, знакомый с этим вопросом, поскольку президент Джо Байден стремится предотвратить рост цен на бензин в США.
"Реальное влияние на предложение от низшей цели добычи будет ограничено, поскольку несколько стран ОПЕК+ уже выкачивают значительно ниже своих существующих квот. В августе ОПЕК+ превысила целевой показатель добычи на 3,58 млн баррелей в сутки.
Однако соглашение о больших сокращениях пошлет сильный сигнал о том, что группа решительно настроена поддерживать рынок", - заявили аналитики ANZ Research.
Запасы сырой нефти в США упали примерно на 1,8 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 30 сентября, говорят источники агентства на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти.
Напомним:
Цены на нефть во вторник резко выросли, поскольку ожидания, что ОПЕК+ может согласиться на значительное сокращение добычи в среду, нивелируют обеспокоенность мировой экономикой.
Экономическая правда