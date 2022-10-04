Цены на нефть резко растут накануне заседания ОПЕК+

Цены на нефть во вторник резко выросли, поскольку ожидания, что ОПЕК+ может согласиться на значительное сокращение добычи в среду, нивелируют обеспокоенность мировой экономикой.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 46 центов, или на 0,5%, до 89,32 доллара за баррель до 06:29 по Гринвичу после роста более чем на 4% на предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть в США выросли на 30 центов, или 0,4%, до 83,93 доллара за баррель. "Сравнительный показатель вырос более чем на 5% за предыдущую сессию, что стало его наибольшим ежедневным ростом с мая", - пишет агентство.

Причины изменения цен

Цены на нефть выросли в понедельник из-за возобновления опасений по ограничению поставок. Инвесторы ожидают, что ОПЕК+ сократит добычу более чем на 1 миллион баррелей в день на своей первой с 2020 года очной встрече в среду.

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Источники в ОПЕК сообщили, что добровольные сокращения отдельными членами могут стать дополнением к решению, что сделает его наибольшим сокращением с начала пандемии COVID-19.

"Несмотря на все, что происходит с войной в Украине, ОПЕК+ никогда не была столь сильной, и они сделают все возможное, чтобы убедиться, что цены поддерживаются", - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Моя.

ОПЕК+ увеличила добычу в этом году после рекордных сокращений, введенных в 2020 году из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19. Но в последние месяцы организация не смогла добиться запланированного увеличения добычи.

"Хотя ОПЕК+ может объявить о значительном сокращении (более 1 миллиона баррелей в сутки), на самом деле это сокращение может быть гораздо меньше. Это связано с тем, что большинство членов ОПЕК+ добывает значительно ниже своих целевых уровней добычи", - отметили аналитики ING.

Экономическая правда