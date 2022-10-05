Российский "Газпром" возобновляет поставки газа в Италию

Российская компания "Газпром" заявила о возобновлении транзита газа через территорию Австрии, а потому - возобновлении поставок в Италию, которые остановились 1 октября.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Газпроме" заявили, что "совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября".

Австрийский оператор готов подтверждать транспортные номинации "Газпром экспорта", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии, добавили в компании.

Как ранее сообщалось, "Газпром" 1 октября приостановил поставки природного газа в Италию. Сам "Газпром" утверждает, что сделал это, поскольку австрийский оператор отказался подтвердить "транспортные номинации" после регуляторных изменений, введенных в Австрии в конце сентября.

Зато Министерство энергетики Австрии заявило, что "Газпром" не подписал изменения в контракт, которые отражают корректировки технических правил, которые обычно вносятся в начале каждого газового года.

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Итальянский энергетический гигант Eni рассматривает варианты для разблокирования поставок газа из РФ, которые были остановлены в субботу из-за несогласованности по регулированию в Австрии.