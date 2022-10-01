Росія припиняє постачання газу до Італії

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Російський державний ПАТ "Газпром" призупинив постачання природного газу до Італії, що призвело до посилення енергетичної кризи в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільшої нафтової компанії Італії Eni SpA заявила, що "Газпром" повідомив, що не може підтвердити запитувані обсяги газу на сьогодні, заявивши, що постачання газу через Австрію неможливі. Відповідно сьогоднішні постачання російського газу для Eni через точку входу в Тарвізіо будуть нульовими.

Італійська компанія також додала, що Австрія, схоже, отримує газ від "Газпрому".

"Ми працюємо над тим, щоб перевірити з "Газпромом", чи можливо відновити потоки до Італії", - сказав речник.

Зараз європейські країни поспішають знайти альтернативи російському газу та захиститися від перебоїв у постачанні, оскільки президент РФ продовжує перекривати енергоносії на континенті, щоб чинити тиск на Європейський Союз через кілька раундів санкцій у відповідь на вторгнення в Україну.

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Відключення італійського газу відбулося через кілька днів після того, як підводні вибухи пошкодили ключовий газопровід Nord Stream, що з’єднує Росію з Європою.

Нагадаємо:

Російська компанія "Газпром" заявила, що планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершені - транспортування газу відновлено.

На обох нитках російського газогону "Північний потік-1" у понеділок увечері нібито виявили падіння тиску – це сталося того ж дня, коли аналогічну поломку зафіксували на "Північному потоці-2".











