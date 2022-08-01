Растаможка авто в июле принесла в бюджет более 1,7 миллиарда: больше только нефтепродукты
В июле благодаря прекращению действия льготного растаможивания автомобилей в государственный бюджет удалось привлечь 1,72 миллиарда гривен.
Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.
За первый месяц без льготы на территорию Украины было ввезено 13584 авто. Поступления в бюджет составляют 1,72 млрд. грн. Из них:
- ввозная пошлина – 384 млн грн;
- акцизный налог – 263 млн грн;
- НДС – 1,079 млн грн.
"Поступления превышают примерно в 2 раза весь тот пенсионный сбор, который уплатили за весь период действия льготы в течение 3 месяцев", - добавил нардеп.
Кроме того, он отметил, что растаможка авто составила 7,3% от всех таможенных платежей в июле. Больше принесли только нефтепродукты – 10,8% или 2,47 млрд. грн.
Напоминаем:
С 1 апреля 2022 года украинцы могли растаможивать авто без уплаты налогов. Депутаты 21 июня отменили это решение и вернули обычное налогообложение, которое начинает работу с 1 июля.
За это время было завезено более 120 тысяч автомобилей.